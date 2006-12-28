sensor

Гость sensor

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Турецкий культурный центр/ Турецкий язык

    $200

    Требуется выполнить дизайн сайта в формате фотошопа. Турецкий культурный центр Bosfor-Egitim. Разделы: О нашем центре Турция – страна демократии и традиций Древняя культура и искусство Духовные традиции Мужчина и женщина в Турции Красота Турции – фотогаллерея Сколько стоит вилла в Турции? Турецкий язык, бесплатные консультации Тестирование ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип ABC Interlingua

    $250

    Логотип лингвистического центра ABC Interlingua Желательно отразить в нем международную дружбу и прогресс человечества через общение на ин языках, хотя главное, чтобы просто он был тематически подходящим, запоминающимся и радующим глаз. Чтобы хотелось смотреть снова и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт генеалогия типа drapov ru

    Мне понравился реализованный проект http://www.drapov.ru/, можно было бы реализовать проект www.shakhtakhtinskiy.com (или shakhtakhti.az, shakhtakhti.com) Хотелось бы обсудить создание подобной сайта, взяв за основу фамильное дерево Genery.com Полезные источники информации и контакты людей, работавших по генеалогии этой фамилии, вам ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интеракт. мультимедиа программ для веба

    $1000

    Требуется разработка онлайн тестов на знание языка, пример - http://placementtest.berlitz.com/cmd10/modPortalBerlitz.axrq Какова возможность создания подобного теста? В дальнейшем, разработка других подобных приложений, долгосрочное сотрудничесто.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
zuma
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
$150
10 баллов
14 лет назад
Логотип ABC Interlingua
Оплата произведена в полном объеме. Спасибо за сотруднечество.
Логотипы хорошо передают концепцию международного образовательного центра, образование разрушает границы между людьми
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