Требуется выполнить дизайн сайта в формате фотошопа. Турецкий культурный центр Bosfor-Egitim. Разделы: О нашем центре Турция – страна демократии и традиций Древняя культура и искусство Духовные традиции Мужчина и женщина в Турции Красота Турции – фотогаллерея Сколько стоит вилла в Турции? Турецкий язык, бесплатные консультации Тестирование ...
- $200Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Логотип лингвистического центра ABC Interlingua Желательно отразить в нем международную дружбу и прогресс человечества через общение на ин языках, хотя главное, чтобы просто он был тематически подходящим, запоминающимся и радующим глаз. Чтобы хотелось смотреть снова и ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Мне понравился реализованный проект http://www.drapov.ru/, можно было бы реализовать проект www.shakhtakhtinskiy.com (или shakhtakhti.az, shakhtakhti.com) Хотелось бы обсудить создание подобной сайта, взяв за основу фамильное дерево Genery.com Полезные источники информации и контакты людей, работавших по генеалогии этой фамилии, вам ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется разработка онлайн тестов на знание языка, пример - http://placementtest.berlitz.com/cmd10/modPortalBerlitz.axrq Какова возможность создания подобного теста? В дальнейшем, разработка других подобных приложений, долгосрочное сотрудничесто.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад