Логотип ABC Interlingua

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Логотип лингвистического центра ABC Interlingua

Желательно отразить в нем международную дружбу и прогресс человечества через общение на ин языках, хотя главное, чтобы просто он был тематически подходящим, запоминающимся и радующим глаз. Чтобы хотелось смотреть снова и снова)))

Три варианта, дорабатываем лучший.Победителю возможно будет также поручен фирменный стиль