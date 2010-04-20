Логотип ABC Interlingua

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен42 заявки2576 просмотров
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#1$

Логотип лингвистического центра ABC Interlingua

Желательно отразить в нем международную дружбу и прогресс человечества через общение на ин языках, хотя главное, чтобы просто он был тематически подходящим, запоминающимся и радующим глаз. Чтобы хотелось смотреть снова и снова)))

Три варианта, дорабатываем лучший.Победителю возможно будет также поручен фирменный стиль

14 лет назад
sensor
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
zuma
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
Логотипы хорошо передают концепцию международного образовательного центра, образование разрушает границы между людьми
Оплата произведена в полном объеме. Спасибо за сотруднечество.
Заявки фрилансеров
zuma
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
14 лет назад