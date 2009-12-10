Отрисовать логотип в векторе

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки415 просмотров
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Приветствую коллеги. Отрисовал бы сам, но нет времени.

Задача: Отрисовать в векторе, ну и конечно не в таком безобразном качестве.

Оплата сразу после выполнения работы!

PS Шанс показать свои навыки новичкам.

14 лет назад
webscorp
Максим 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
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