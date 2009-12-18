Логотип и картинка

Нужен логотип для компании: Некоммерческое Партнерство "Западно-Сибирская Правовая Палата" Объединение Компаний, которые занимаются юридическими услугами, а так же, чтобы они смогли защищать свои интересы и влиять на местную власть. Главное по цвету-сопричастность к госструктуре и администр.цветам на белом ...