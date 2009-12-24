Конкурс на создание логотипа

# 1 — $

Здравствуйте.

Для Брачного агентства необходимо создать графический логотип с использованием векторной графики. Логотип должен быть уникальный, т.е. плагиат и случайные схожести с другими логотипами – не принимаются.

Наличие примеров логотипов в Портфолио обязательно.

Я заказчик серьёзный и оплату гарантирую, а потом среди участников конкурса хотела бы видеть, в первую очередь, профессионалов.

Прежде, чем подавать заявку на участие в конкурсе, внимательно ознакомьтесь с прикреплённым файлом. В файле содержаться многие ответы на вопросы.

Экономьте свое и мое время.

Дополнительные вопросы задавайте в самом конкурсе или в приватном сообщении. Все ответы будут размещены на странице конкурса.