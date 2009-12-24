Конкурс на создание логотипа

Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты: - Многонациональность народа в городах где работает ...
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Здравствуйте.
Для Брачного агентства необходимо создать графический логотип с использованием векторной графики. Логотип должен быть уникальный, т.е. плагиат и случайные схожести с другими логотипами – не принимаются.
Наличие примеров логотипов в Портфолио обязательно.
Я заказчик серьёзный и оплату гарантирую, а потом среди участников конкурса хотела бы видеть, в первую очередь, профессионалов.
Прежде, чем подавать заявку на участие в конкурсе, внимательно ознакомьтесь с прикреплённым файлом. В файле содержаться многие ответы на вопросы.
Экономьте свое и мое время.
Дополнительные вопросы задавайте в самом конкурсе или в приватном сообщении. Все ответы будут размещены на странице конкурса.
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