Конкурс на создание логотипа

$150
Логотипы и ЗнакиЗавершен47 заявок9203 просмотра
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#1$

Здравствуйте.

Для Брачного агентства необходимо создать графический логотип с использованием векторной графики. Логотип должен быть уникальный, т.е. плагиат и случайные схожести с другими логотипами – не принимаются.

Наличие примеров логотипов в Портфолио обязательно.

Я заказчик серьёзный и оплату гарантирую, а потом среди участников конкурса хотела бы видеть, в первую очередь, профессионалов.

Прежде, чем подавать заявку на участие в конкурсе, внимательно ознакомьтесь с прикреплённым файлом. В файле содержаться многие ответы на вопросы.

Экономьте свое и мое время.

Дополнительные вопросы задавайте в самом конкурсе или в приватном сообщении. Все ответы будут размещены на странице конкурса.

14 лет назад
Natalya56
Наталья 
71 годБельгия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Победители конкурса
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
Участник конкурса - третье место. Игорь участвовал в конкурсе – по созданию логотипа. За стремление победить в конкурсе, за интересные варианты, получил заслуженную премию. Выражаем благодарность и хотим пожелать дальнейших творческих успехов. Игорь, всегда стремитесь к победе, и Вы обязательно достигнете её. Вы, несомненно, талантливы. Спасибо вам и удачи в работе.
Спасибо, за поддержку. Приятно работать с умной, мудрой и доброй женщиной. Вначале работы нахамил Наталье, простила, и думаю забыла. Поверьте опыту, таких заказчиков становится все меньше. Поздравляю с великолепным приобретением, и не только шикарного знака, но и друзей. С уважением, Пономарев Игорь. Будьте здоровы, и скорой весны!
beduin
Антон 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
Поздравляем с победой на конкурсе по созданию Логотипа. Нам были предложены несколько вариантов логотипа, среди которых было что выбрать! Выражаем благодарность Антону и Александру, и хотим пожелать Вам творческих успехов и всегда стремиться к победе. Вы, несомненно, талантливы. Большое спасибо и удачи в работе.
Спасибо за приятную работу заказчице - Наталье. Хотелось бы отметить ее интерес и профессиональный подход к делу, порядочность и умение прислушиваться. Всегда приятно работать с такими людьми!
Windowlicker
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
Участник конкурса - второе место. Антон участвовал в конкурсе – по созданию логотипа. За стремление победить в конкурсе, за интересные варианты, получил заслуженную премию. Выражаем благодарность и хотим пожелать дальнейших творческих успехов. Антон, всегда стремитесь к победе, и Вы обязательно достигнете её. Вы, несомненно, талантливы. Спасибо вам и удачи в работе.
Принимал участие в конкурсе Натальи по созданию логотипа. Только положительные впечатления: чекая постановка задачи, грамотное ТЗ, своевременные комментарии. Наталья - действительно ответственный заказчик. Буду рад сотрудничеству в будущем ). С уважением, Антон Гридин
Заявки фрилансеров
AXAB
67 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
beduin
Антон 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
Windowlicker
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
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