Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен65 заявок630 просмотров
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Нужен логотип для фирмы «Империя автобусов». Сайт http://imperia-bus.ru/

Логотип для сайта
14 лет назад
ruv222
Юрий 
63 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$40
2 дня
Настоящий профессионал. Богатая фантазия и четкое ее исполнение. В срок и отличного качества. Легок в общении, доброжелателен. Рекомендую всем!
Отличный заказчик. Были предоставлены все необходимые материалы и информация, варианты конструктивно и быстро комментировались, оплата произведена сразу же после выбора окончательного варианта. С удовольствием буду продолжать сотрудничество с этим человеком.