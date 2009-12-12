Логотип для сайта

Разработка логотипа для жилого комплекса "Сосновый Бор". ТЗ во вложении, по срокам 2-3 дня на разработку. Оплата webmoney. Набор файлов в итоге с вас: - Corel Draw, PSD, JPEG, Все предложения оставлять здесь, в аську стучаться не ...
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Нужен логотип для фирмы «Империя автобусов». Сайт http://imperia-bus.ru/
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