Нарисовать логотип для строительной (почти) фирмы

Нужно сделать прозрачный ватемарк для наложения его на картинки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фирма занимается комплексными решениями для профессионального монтажа
светопрозрачных конструкций.
Старый сайт ужасен - http://stroyst.ru/
Новый вариант в приложенном файле. Следовательно логотип должен быть выполнен в цветах сайта. Бордовый / Темно-серый.
Нам нужен логотип. Что именно в нем будет содержаться мы не знаем. Может быть должна отражаться наша специфика, а может качества нашей компании: серьезность, ответственность и тд. В общем есть где разгуляться дизайнеру.
В личку не пишите. Посмотрите сайт, подумайте что сможете предложить.
Все ответы читаю только здесь. Спасибо за внимание
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