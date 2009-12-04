Нарисовать логотип для строительной (почти) фирмы

# 1 — $

Фирма занимается комплексными решениями для профессионального монтажа

светопрозрачных конструкций.

Старый сайт ужасен - http://stroyst.ru/

Новый вариант в приложенном файле. Следовательно логотип должен быть выполнен в цветах сайта. Бордовый / Темно-серый.

Нам нужен логотип. Что именно в нем будет содержаться мы не знаем. Может быть должна отражаться наша специфика, а может качества нашей компании: серьезность, ответственность и тд. В общем есть где разгуляться дизайнеру.

В личку не пишите. Посмотрите сайт, подумайте что сможете предложить.

Все ответы читаю только здесь. Спасибо за внимание