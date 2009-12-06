Изменение logo для сайта.

ТЗ:

Необходимо "присыпать" logo снегом, по возможности скинуть на него игрушку.

Работа для сайта Web-Team.net.ua

в приложении psd лога и его png.

Желательно не менять размер.

в результате psd+png (измененные).

прозрачный фон.

Проверка:

необходимо загрузить картинку в интернет (png) и показать на нее ссылку. Картинку можно перекрыть по диагонали словом "пример" для избежания кражи картинки, а после оплаты скинуть нормальные png+psd

Отличная возможность для новичков.

Оплата:

WebMoney

5 wmz

без предоплаты.