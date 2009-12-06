Изменение logo для сайта.

Размер - 468 x 60 сделать по аналогии с вложенным файлом только вместо баркемпа - ForexCamp и изменить рисунок внутри (связанное с форексом) цветовая гамма - теплые тона шрифт - на ваше усмотрение примеры для вдохновения - http://www.fxlab.com.ua/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
Необходимо "присыпать" logo снегом, по возможности скинуть на него игрушку.
Работа для сайта Web-Team.net.ua
в приложении psd лога и его png.
Желательно не менять размер.
в результате psd+png (измененные).
прозрачный фон.
Проверка:
необходимо загрузить картинку в интернет (png) и показать на нее ссылку. Картинку можно перекрыть по диагонали словом "пример" для избежания кражи картинки, а после оплаты скинуть нормальные png+psd
Отличная возможность для новичков.
Оплата:
WebMoney
5 wmz
без предоплаты.
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