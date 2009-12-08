Изготовление водяного знака (ватемарка)

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать прозрачный ватемарк для наложения его на картинки.

14 лет назад
RUSSIA
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Ватемарк сделан быстро и профессионально.Рекомендую.
Не заказчик, а золото. Работа прошла легко и непринужденно. Оплата мгновенная!
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    Нужно сделать логотип строительной компании. Компания занимается строительством загородных и дачных домов преимущественно деревянных из бруса или щитового типа. Название компании ООО "Артель".

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки84 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переработать логотип

    $10

    Всем здравствуйте. Есть логотип компании Вита. Нужно его переделать. Убрать шар. Цвет креста заменить на синий. И соответственно поменять цвета животных.Изменить шрифт. И немного поиграть с месторасположением. Добавить сверху и снизу пару строк. Работы на час.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать цветок в кривых

    $6

    Нужно отрисовать ромашку в иллюстраторе. Цветок должен располагаться в центре на синей круглой плашке. Расстояние между цветком и краем окружности 2 см. Нужно сделать срочно, в течении 2х часов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходимо дизайнерское решение для логотипа

    $10

    Здравствуйте! Мне необходима помощь дизайнера. Для праздничного портала необходимо разработать логотип или доработать имеющийся - картинка+текст. Нужно яркое и красивое лого. Образец прилагаю.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать логотип + несколько картинок.

    На новый довольно перспективный сайт нужно создать новое лого - можем дать psd. Ну и несколько маленьких картинок. К примеру: Пиццу, чашечку кофе, пирожное... Все размеры я даю. Ищу исполнителя, чтоб можно было начать сегодня, и желательно завтра закончить! Обязательно ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменение logo для сайта.

    $5

    ТЗ: Необходимо "присыпать" logo снегом, по возможности скинуть на него игрушку. Работа для сайта Web-Team.net.ua в приложении psd лога и его png. Желательно не менять размер. в результате psd+png (измененные). прозрачный фон. Проверка: необходимо загрузить картинку в интернет (png) и показать на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание лого

    Размер - 468 x 60 сделать по аналогии с вложенным файлом только вместо баркемпа - ForexCamp и изменить рисунок внутри (связанное с форексом) цветовая гамма - теплые тона шрифт - на ваше усмотрение примеры для вдохновения - http://www.fxlab.com.ua/forum/index.php?act=attach&amp;type=post&amp;id=6 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать SplashScreen и большую Иконку для iPhone

    $20

    Для приложения "Погода" Требуется сделать на основании одного общего дизайна 2 картинки для iPhone: - 320х480 пикселей - 512х512 пикселей обе картнки должны быть в едином стиле и содержать общие элементы. Должно отображаться : - название программы - стильный бэкграунд - логотип либо ...

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать логотип

    $50

    Есть логотип, он утвержден потому сделать новый не предлагать. Задача посыпать волшебной пылью, если серьезно, необходимо сделать аранжировку. Что б черно-белом варианте смотрелся 20$ статичный + 30$ анимация (без фанатизма) [email protected] Делаете наброски, ...

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад