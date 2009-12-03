Создать логотип + несколько картинок.

Нужен логотип для компании Kristiss (натяжные потолки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На новый довольно перспективный сайт нужно создать новое лого - можем дать psd.
Ну и несколько маленьких картинок.
К примеру: Пиццу, чашечку кофе, пирожное...
Все размеры я даю.
Ищу исполнителя, чтоб можно было начать сегодня, и желательно завтра закончить!
Обязательно обращаю внимание на портфолио, так как нужно все сделать на высшем уровне.
Пожалуйста цены большие не ставим. Я люблю профессионалов, но увы.. кризис у всех.
Если работа исполнителя понравится - он будет взят на постоянную основу.
Работы в будущем много!
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
ТЗ: Необходимо "присыпать" logo снегом, по возможности скинуть на него игрушку. Работа для сайта Web-Team.net.ua в приложении psd лога и его png. Желательно не менять размер. в результате psd+png (измененные). прозрачный фон. Проверка: необходимо загрузить картинку в интернет (png) и показать на ...Завершен14 лет назад
Размер - 468 x 60 сделать по аналогии с вложенным файлом только вместо баркемпа - ForexCamp и изменить рисунок внутри (связанное с форексом) цветовая гамма - теплые тона шрифт - на ваше усмотрение примеры для вдохновения - http://www.fxlab.com.ua/forum/index.php?act=attach&type=post&id=6 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЗавершен14 лет назад
- $20
Для приложения "Погода" Требуется сделать на основании одного общего дизайна 2 картинки для iPhone: - 320х480 пикселей - 512х512 пикселей обе картнки должны быть в едином стиле и содержать общие элементы. Должно отображаться : - название программы - стильный бэкграунд - логотип либо ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть логотип, он утвержден потому сделать новый не предлагать. Задача посыпать волшебной пылью, если серьезно, необходимо сделать аранжировку. Что б черно-белом варианте смотрелся 20$ статичный + 30$ анимация (без фанатизма) [email protected] Делаете наброски, ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер требуется создать логотип и придумать название для сайта. прототип яндеркс маркетаЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта. Примерные наброски в приложении. Логотип будет размещен примерно на таком сайте: mower.ru вместо зайца. Жду цену, за которую готовы нарисовать логотип (если необходимо укажите отдельно стоимость вектора и растра) и ссылку на ...Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен стильный молодежный логотип для компании, которая занимается международными образовательными програмами за рубежом. Основная аудитория студенты, молодежь. Название компании на украинском Освітньо-культурні обміни (ОКО), на английском Education and Сultural exchange. Хотелось чтоб присутствовало 2 цвета ...Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, хороший дизайн, нужно нарисовать логотип. В пишите в личку 1.Стоимость 2.Сроки 3.Примеры работЛоготипы и Знаки22 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется создать логотип для судоремонтного предприятия, все подробности в личку или на мыло.Завершен14 лет назад