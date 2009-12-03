Создать логотип + несколько картинок.

На новый довольно перспективный сайт нужно создать новое лого - можем дать psd.

Ну и несколько маленьких картинок.

К примеру: Пиццу, чашечку кофе, пирожное...

Все размеры я даю.

Ищу исполнителя, чтоб можно было начать сегодня, и желательно завтра закончить!

Обязательно обращаю внимание на портфолио, так как нужно все сделать на высшем уровне.

Пожалуйста цены большие не ставим. Я люблю профессионалов, но увы.. кризис у всех.

Если работа исполнителя понравится - он будет взят на постоянную основу.

Работы в будущем много!