Создать логотип + несколько картинок.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт46 заявок509 просмотров
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На новый довольно перспективный сайт нужно создать новое лого - можем дать psd.

Ну и несколько маленьких картинок.

К примеру: Пиццу, чашечку кофе, пирожное...

Все размеры я даю.

Ищу исполнителя, чтоб можно было начать сегодня, и желательно завтра закончить!

Обязательно обращаю внимание на портфолио, так как нужно все сделать на высшем уровне.

Пожалуйста цены большие не ставим. Я люблю профессионалов, но увы.. кризис у всех.

Если работа исполнителя понравится - он будет взят на постоянную основу.

Работы в будущем много!

14 лет назад
TKing
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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