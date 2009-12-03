Логотип для фирмы

ТЗ: Необходимо "присыпать" logo снегом, по возможности скинуть на него игрушку. Работа для сайта Web-Team.net.ua в приложении psd лога и его png. Желательно не менять размер. в результате psd+png (измененные). прозрачный фон. Проверка: необходимо загрузить картинку в интернет (png) и показать на ...