Переработать логотип

Нужно отрисовать ромашку в иллюстраторе. Цветок должен располагаться в центре на синей круглой плашке. Расстояние между цветком и краем окружности 2 см. Нужно сделать срочно, в течении 2х часов.
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Всем здравствуйте. Есть логотип компании Вита. Нужно его переделать.
Убрать шар. Цвет креста заменить на синий. И соответственно поменять цвета животных.Изменить шрифт. И немного поиграть с месторасположением. Добавить сверху и снизу пару строк. Работы на час.
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