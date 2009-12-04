Логотип для сайта

На новый довольно перспективный сайт нужно создать новое лого - можем дать psd. Ну и несколько маленьких картинок. К примеру: Пиццу, чашечку кофе, пирожное... Все размеры я даю. Ищу исполнителя, чтоб можно было начать сегодня, и желательно завтра закончить! Обязательно ...