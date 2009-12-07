Разработка логотипа! Срочно!

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт69 заявок649 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка логотипа для жилого комплекса "Сосновый Бор".

ТЗ во вложении, по срокам 2-3 дня на разработку. Оплата webmoney.

Набор файлов в итоге с вас:

- Corel Draw, PSD, JPEG,

Все предложения оставлять здесь, в аську стучаться не надо.

14 лет назад
IM-group
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня