Разработка логотипа! Срочно!

Разработка логотипа для жилого комплекса "Сосновый Бор".

ТЗ во вложении, по срокам 2-3 дня на разработку. Оплата webmoney.

Набор файлов в итоге с вас:

- Corel Draw, PSD, JPEG,

Все предложения оставлять здесь, в аську стучаться не надо.