Разработка логотипа

Всем здравствуйте. Есть логотип компании Вита. Нужно его переделать. Убрать шар. Цвет креста заменить на синий. И соответственно поменять цвета животных.Изменить шрифт. И немного поиграть с месторасположением. Добавить сверху и снизу пару строк. Работы на час.