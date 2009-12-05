Создание лого

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок1441 просмотр
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#1$

Сделать по аналогии с вложенным файлом

только вместо баркемпа - InsuranceCamp и изменить рисунок внутри (связанное со страхованием)

цветовая гамма - теплые тона

шрифт - на ваше усмотрение

примеры для вдохновения - http://www.fxlab.com.ua/forum/index.php?act=attach...

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14 лет назад
wmz
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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