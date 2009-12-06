Разработка логотипа бара Che

Добрый день. Необходимо сделать логотип для компании занимающейся продажей металла: листовая сталь, металлоконструкции, балки, арматура и прочее. Название компании "Металлург Ижора Прокат". Название дурацкое, но какое есть. В качестве основы для сайта будет Wordpress на шаблоне ...
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Разработка логотипа бара
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