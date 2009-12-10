Логотип для сайта

Добрый день.

Необходимо сделать логотип для компании занимающейся продажей металла: листовая сталь, металлоконструкции, балки, арматура и прочее. Название компании "Металлург Ижора Прокат". Название дурацкое, но какое есть. В качестве основы для сайта будет Wordpress на шаблоне RedLine: http://wordpress.org/extend/themes/redline. Там где на превью написано "Theme Preview" должен будет находиться этот логотип, может быть не по центру, а слева. Соответвенно его необходимо сделать в цветах, которые бы не требовали переработки шаблона, т.к. делать это желания нет.