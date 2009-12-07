Логотип для строительной компании

Задача: Перерисовать логотип в веб 2.0 (3D) Все должно быть в вектре. Исходный логотип в вложение. Также пример стиля который должен быть. primer.jpg Желательно прислать набросок. Можно в малом разрешение и с водяными знакам. Задавай ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ООО «СК Алмазные Технологии»
Строительная компания занимается подрядными работами на крупных строительных объектах.
Нужен логотип, который бы символизировал в общем смысле направление деятельности.
Требования к логотипу:
1) Используемые цвета: по вашему усмотрению, но никаких градиентов!
2) Два варианта:
а) Логотип без названия
б) В логотипе присутствует название компании или аббревиатура «СКАТ»
3) Логотип должен хорошо смотреться также в ч/б варианте.
Все права после оплаты разработки логотипа должны принадлежать ООО СК «Алмазные Технологии».
Бюджет конкурса 5000 р.
Рекомендации :
Учитывая, что название достаточно длинное необходимо дать решение визуально – КОМПАКТНОЕ.
Логотип должен быть так выполнен, чтобы его можно было разместить на следующих атрибутах:
1. Сайт компании
2. Визитки, бланки, конверты
3. Растяжки на строящихся объектах (строительство которых ведет компания)
4. Фирменные корпоративные ФЛАГИ
5. Грамотах компании
6. Спецодежда рабочих и ИТР, каски
Приложение:
В приложении находятся фотографии и ссылки для упрощения работы.
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