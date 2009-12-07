Логотип для строительной компании

$170
Логотипы и ЗнакиЗакрыт49 заявок802 просмотра
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#1$

ООО «СК Алмазные Технологии»

Строительная компания занимается подрядными работами на крупных строительных объектах.

Нужен логотип, который бы символизировал в общем смысле направление деятельности.

Требования к логотипу:

1) Используемые цвета: по вашему усмотрению, но никаких градиентов!

2) Два варианта:

а) Логотип без названия

б) В логотипе присутствует название компании или аббревиатура «СКАТ»

3) Логотип должен хорошо смотреться также в ч/б варианте.

Все права после оплаты разработки логотипа должны принадлежать ООО СК «Алмазные Технологии».

Бюджет конкурса 5000 р.

Рекомендации :

Учитывая, что название достаточно длинное необходимо дать решение визуально – КОМПАКТНОЕ.

Логотип должен быть так выполнен, чтобы его можно было разместить на следующих атрибутах:

1. Сайт компании

2. Визитки, бланки, конверты

3. Растяжки на строящихся объектах (строительство которых ведет компания)

4. Фирменные корпоративные ФЛАГИ

5. Грамотах компании

6. Спецодежда рабочих и ИТР, каски

Приложение:

В приложении находятся фотографии и ссылки для упрощения работы.

14 лет назад
ooockat
Кирилл 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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