Рестайлинг логотипа

Задача: Перерисовать логотип в веб 2.0 (3D)

Все должно быть в вектре.

Исходный логотип в вложение.

Также пример стиля который должен быть. primer.jpg

Желательно прислать набросок. Можно в малом разрешение и с водяными знакам.

Задавай те вопросы.