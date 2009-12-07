Рестайлинг логотипа

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок316 просмотров
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Задача: Перерисовать логотип в веб 2.0 (3D)

Все должно быть в вектре.

Исходный логотип в вложение.

Также пример стиля который должен быть. primer.jpg

Желательно прислать набросок. Можно в малом разрешение и с водяными знакам.

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14 лет назад
bwcp
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад