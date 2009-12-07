Разработка товарного знака (логотипа)

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Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты:

- Многонациональность народа в городах где работает компания (казахи, русские и т.д.)

- Головной офис находится на границе России и Казахстана

- Тематика и визуальный образ должен быть нейтральным.

Наша компания планирует производить под этим брендом продукцию:

- Фасования семечка и орехи

- Кукурузные палочки

- Мука

- Макароны

- Майонез

- Кондитерские изделия.

Цвет логотипа не должен быть из ядовитых цветов, т.к. это будет использоватся на продуктах питания.

В приложенном файле существующий логотип.

Готов ответить на все вопросы.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!