Разработка товарного знака (логотипа)

ООО «СК Алмазные Технологии» Строительная компания занимается подрядными работами на крупных строительных объектах. Нужен логотип, который бы символизировал в общем смысле направление деятельности. Требования к логотипу: 1) Используемые цвета: по вашему усмотрению, но никаких градиентов! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты:
- Многонациональность народа в городах где работает компания (казахи, русские и т.д.)
- Головной офис находится на границе России и Казахстана
- Тематика и визуальный образ должен быть нейтральным.
Наша компания планирует производить под этим брендом продукцию:
- Фасования семечка и орехи
- Кукурузные палочки
- Мука
- Макароны
- Майонез
- Кондитерские изделия.
Цвет логотипа не должен быть из ядовитых цветов, т.к. это будет использоватся на продуктах питания.
В приложенном файле существующий логотип.
Готов ответить на все вопросы.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЕННУЮ ТЕМАТИКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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