Конкурс нарисовать 3 лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок901 просмотр
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#1$

Конкурс для дизайнеров нужно нарисовать три логотипа

бюджет 18 уе за каждое лого по 6 баксов если реально впечятлит то немного увеличу

размеры

высота 80px ширина произвольная в разумных пределах

1) тема эротика домен erofotky.com

2) тема футбол домен football.dn.ua

3) тема юмор домен hohotun.com

Может так получиться что я выберу один логотип у одного автора а у другого другой, тогда все будут выбраны исполнителями и соответственно каждый получит сумму за свое лого.

Сразу указывайте сумму и время чтоб я мог выбрать вас исполнителем.

14 лет назад
mamont1
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
catinred
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
Заявки фрилансеров
catinred
Игорь 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
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