Конкурс нарисовать 3 лого

# 1 — $

Конкурс для дизайнеров нужно нарисовать три логотипа

бюджет 18 уе за каждое лого по 6 баксов если реально впечятлит то немного увеличу

размеры

высота 80px ширина произвольная в разумных пределах

1) тема эротика домен erofotky.com

2) тема футбол домен football.dn.ua

3) тема юмор домен hohotun.com

Может так получиться что я выберу один логотип у одного автора а у другого другой, тогда все будут выбраны исполнителями и соответственно каждый получит сумму за свое лого.

Сразу указывайте сумму и время чтоб я мог выбрать вас исполнителем.