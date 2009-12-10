Добавить на логотип снег

Для нашей компании необходимо разработать логотип и фирменное написание, который будет использоватся как наименование продукции. Наименовние бренда "Добрая рать". При изготовлении логотипа и фирменного написания необходимо учесть следующие факты: - Многонациональность народа в городах где работает ...
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Здравствуйте.
Есть логотип, существующий сайт. Надо подготовить его к новогодним праздникам путем добавления на логотип снега (возможно сугробов). Без анимации. Красивость приветствуется. :)
Сайт: zlatwork [dot] ru
Лого: zlatwork [dot] ru/templates/images/logo.gif
Исполнителю вышлю psd.
P.S.: Пожалуйста, не пишите в icq, я сам свяжусь.
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