Лого + упаковка товаров

Добрый день!

Нам (компьютерная компания) требуется творческий дизайнер для:

1) отрисовать логотип компании (идеи - наши)

2) отрисовать тестовую упаковку одного товара (одно наполнение - две или три цветовых комбинации) - тексты от нас, возможно потребуются рисунки (фотобанки)

3) после утверждения п. 2 - отрисовать по данному стилю 15 упаковок с разным наполнением

под упаковками имеется в виду - вкладыши в блистер, либо картонные коробки. Для части товаров потребуется отрисовать дополнительный материал - наклейки, инструкцию, размещение логотипа на самом изделии.

Требуется владение и Corel и Photoshop.