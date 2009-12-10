Отрисовка лого по наброскам

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок371 просмотр
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Нужно нарисовать уже придуманый логотип. Ничего сложного. Пример прикреплён. Ваши примеры работ присылать на почту [email protected] Оплата на Яндекс.Деньги. Указывайте цену.

ПРИДУМЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ОТРИСОВАТЬ В ВЕКТОРЕ!

14 лет назад
Desana
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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