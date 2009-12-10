Отрисовка лого по наброскам

Нужно наложить картинку на header А такде еще некоторая работа с шапкой. Вобщем нужно создать "logo" Пишите примерные цены тут или в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать уже придуманый логотип. Ничего сложного. Пример прикреплён. Ваши примеры работ присылать на почту [email protected] Оплата на Яндекс.Деньги. Указывайте цену.
ПРИДУМЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ОТРИСОВАТЬ В ВЕКТОРЕ!
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