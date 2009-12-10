Отрисовка лого по наброскам

Нужно нарисовать уже придуманый логотип. Ничего сложного. Пример прикреплён. Ваши примеры работ присылать на почту [email protected] Оплата на Яндекс.Деньги. Указывайте цену.

ПРИДУМЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ОТРИСОВАТЬ В ВЕКТОРЕ!