Логотип, верстка

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки209 просмотров
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Сделать логотип + Встроить.

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14 лет назад
dassa1
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
mishust
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Сделал все быстро, качественно. Приятный человек и отличный специалист, рекомендую.
Приятный заказчик, знает чего хочет. С оплатой проблем не возникло, рекомендую!
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