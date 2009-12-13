Логотип, верстка

Требуется добавить на логотип сайта снежок и новогоднюю атрибутику. Урл сайта пришлю в личку, отреагирую только на предложения с примерной ценой. Примеры подобных работ в портфолио приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать логотип + Встроить.
Улучшить меню - подробности при разговоре.
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- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен логотип в виде названия клиники и двух яблок! пример яблок на картинке. пишите в аську!!!Закрыт14 лет назад
Нужно нарисовать уже придуманый логотип. Ничего сложного. Пример прикреплён. Ваши примеры работ присылать на почту [email protected] Оплата на Яндекс.Деньги. Указывайте цену. ПРИДУМЫВАТЬ ЛОГО НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ОТРИСОВАТЬ В ВЕКТОРЕ!Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт14 лет назад
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Магазин детской одежды.Закрыт14 лет назад
- $25
Сделать привлекательный логотип для сайта, есть заготовка, бюджет указанЗавершен14 лет назад
Мне требуеться создать логотип для сайта: www.cinema-soft.ru В логотипе должно быть название т.е. CINEMA-SOFT, он будет распологаться на мете старого лого "DAYLIGHT", т.е. в левом верхнем углу сайта. Обязательно пишите расценки! Без портфеля не расматриваю!Завершен14 лет назад
Добрый день! Нам (компьютерная компания) требуется творческий дизайнер для: 1) отрисовать логотип компании (идеи - наши) 2) отрисовать тестовую упаковку одного товара (одно наполнение - две или три цветовых комбинации) - тексты от нас, возможно потребуются рисунки ...Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт14 лет назад
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