Новогодний логотип

Мне требуеться создать логотип для сайта: www.cinema-soft.ru В логотипе должно быть название т.е. CINEMA-SOFT, он будет распологаться на мете старого лого "DAYLIGHT", т.е. в левом верхнем углу сайта. Обязательно пишите расценки! Без портфеля не расматриваю!