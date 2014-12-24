Верстка LP, реферальные хвосты, дополнительные фишки

Что входит в верстку:

0. помощь в регистрации домена и установка сайта на хостинг -

хостинг бегет 100 р в месяц на 5 доменов,

регистрация: http://goo.gl/GghGQx

1. Скрипт реферальных хвостов

2. для каждой формы свой заголовок (вы сможете отследить эффективность каждой формы)

3. в поле телефон установлена "маска" ввода номера

4. "аккуратно" оформлены обязательные поля для заполнения (подсветка вместо всплывающих надписей)

5. все кнопки реагируют на наведение (смена цветов и появление "пальца")

6. устанавливаю метрику (настройка целей +500 рублей)

7. корректное отображение на всех разрешениях от мобильных до HD мониторов

вконтакте: http://vk.com/usatovari

скайп: seokuhnya_1

примеры верстки:

http://ekt17.ru/n/000009

http://ekt17.ru/n/000010

http://ekt17.ru/n/000015

http://ekt17.ru/n/000026

http://ekt17.ru/n/000029

http://ekt17.ru/n/000032/

http://ekt17.ru/n/000036/

http://ekt17.ru/n/000040/

http://ekt17.ru/n/000042/