Верстка LP, реферальные хвосты, дополнительные фишки
Что входит в верстку:
0. помощь в регистрации домена и установка сайта на хостинг -
хостинг бегет 100 р в месяц на 5 доменов,
регистрация: http://goo.gl/GghGQx
1. Скрипт реферальных хвостов
2. для каждой формы свой заголовок (вы сможете отследить эффективность каждой формы)
3. в поле телефон установлена "маска" ввода номера
4. "аккуратно" оформлены обязательные поля для заполнения (подсветка вместо всплывающих надписей)
5. все кнопки реагируют на наведение (смена цветов и появление "пальца")
6. устанавливаю метрику (настройка целей +500 рублей)
7. корректное отображение на всех разрешениях от мобильных до HD мониторов
вконтакте: http://vk.com/usatovari
скайп: seokuhnya_1
примеры верстки:
Поисковые системы (SEO)
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