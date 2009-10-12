seolaboratory

Нужен человек разбирающийся в 1С - помощь в выборе платформы, установка. 1с должна быть интегрирована на удаленный сервер. За подробностями в личку Спасибо
Владимир Некрасов seolaboratoryseolaboratory
36 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется реализовать модуль доставки посылок EMS Почты России (экспресс доставка) для интернет магазина под WebAsyst Shop-Script (лицензия). Должен работать аналогично, как и стандартный модуль доставки Почты России, но со своими тарифами. Нужен модуль оплаты ЯД ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется верстка под WebAsyst Shop-Script. Кросс, валидно, чистый код... Цена, сроки, примеры работ... СпасибоHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн для интернет магазина под shop-script (главная и внутренние). Нужен красочный и в то же время серьезный и строгий дизайн. За деталями в личку. Здесь оставляйте примеры работ (желательно, что бы был опыт работы по созданию ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад