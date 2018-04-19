seomaxpro

Евгений seomaxpro

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
СЕО продвижение сайта в ТОП. SEO оптимизация

Предлагаю комплексное продвижение сайтов в ТОП выдачи поисковых систем Google и Яндекс. Использую только проверенные методы продвижение сайта. Занимаюсь SEO более 7 лет.

Этапы работ по продвижению:

Анализ конкурентов;

Разработка стратегии продвижения сайта;

Аудит сайта;

Подбор семантического ядра(распределение запросовпо страницам вашего сайта);

Техническая модернизация вашего сайта под СЕОпродвижение, юзабилити;

Написание уникального контента для вашего сайта;

Создание дополнительныхстраниц/разделов/категорий… в соответствии с семантическим ядром;

Внутренняя оптимизация сайта;

Внешняя оптимизация сайта (создание,наращивание и поддержание ссылочного профиля в соответствии с выбранной

стратегией продвижения);

Внедрение и сопровождение социальных иповеденческих факторов.

Вы можетезаказать не только комплексное SEO продвижение, но и отдельные услуги по работес вашим сайтом.

Дополнительные услуги:

  • Настройка контекстной рекламы Google AdWords;
  • Настройка рекламы в Facebook;
  • Создание сайтов;
  • Хостинг и сопровождение сайта.

Основные факторы формирования цены СЕОпродвижения:

  • Качество и состояние сайта до продвижения;
  • Количество направлений для продвижения;
  • Тематика сайта;
  • Конкуренция в тематической нише.

https://seomax.pro/

Жду Ваших звонков!!!