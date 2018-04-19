Предлагаю комплексное продвижение сайтов в ТОП выдачи поисковых систем Google и Яндекс. Использую только проверенные методы продвижение сайта. Занимаюсь SEO более 7 лет.
Этапы работ по продвижению:
v Анализ конкурентов;
v Разработка стратегии продвижения сайта;
v Аудит сайта;
v Подбор семантического ядра(распределение запросовпо страницам вашего сайта);
v Техническая модернизация вашего сайта под СЕОпродвижение, юзабилити;
v Написание уникального контента для вашего сайта;
v Создание дополнительныхстраниц/разделов/категорий… в соответствии с семантическим ядром;
v Внутренняя оптимизация сайта;
v Внешняя оптимизация сайта (создание,наращивание и поддержание ссылочного профиля в соответствии с выбранной
стратегией продвижения);
v Внедрение и сопровождение социальных иповеденческих факторов.
Вы можетезаказать не только комплексное SEO продвижение, но и отдельные услуги по работес вашим сайтом.
Дополнительные услуги:
- Настройка контекстной рекламы Google AdWords;
- Настройка рекламы в Facebook;
- Создание сайтов;
- Хостинг и сопровождение сайта.
- Качество и состояние сайта до продвижения;
- Количество направлений для продвижения;
- Тематика сайта;
- Конкуренция в тематической нише.
Жду Ваших звонков!!!