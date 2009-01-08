Требуется разработать дизайн для Джумлы 1.5 Желаемый макет нарисован.
- $100Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Обязанности: разбор почты после прогона установка обратных ссылок на сайт около 300 обратных ссылок (уже установленных партнером) в течение 3-5 дней Добавление ссылок через админку!!! (страниц делать не надо) прогон в обязанности не входит!!! Долгосрочное сотрудничество, возможен оклад. Условия обсуждаются.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Для обмена ссылками с сайтами СДЛ, не нулевыми, не каталогами!!!!!!!!! требуется линкменеджер. Оплата за каждую ссылку. Есть несколько проектов. Зависит от цены. Есть разные тематики. Сейчас предлагаю интенет, СМИ, seo всего 6 сайтовПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется прогон сайта каталоги и проект для прогона предоставляю поставить обратку на моем сайте в процессе регистрации. НЕ АВТОПРОГОН!!!!!!!!!!!!!! 300 каталогов, реально поставивших ссылку. Ваша цена ???Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт инклуда файлов .txt будет вставлен в шаблонную страницу .php скрипт должен 1. получить имя запущенного скрипта (страницы после обработки ModRewrite )- page.html 2. строковыми функциями привести имя к page.txt 3. заинклудить его в эту страницуВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад