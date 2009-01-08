seoname

Роман seoname

 
68 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Требуется помощник линкменеджера

    Обязанности: разбор почты после прогона установка обратных ссылок на сайт около 300 обратных ссылок (уже установленных партнером) в течение 3-5 дней Добавление ссылок через админку!!! (страниц делать не надо) прогон в обязанности не входит!!! Долгосрочное сотрудничество, возможен оклад. Условия обсуждаются.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется линк-менеджер

    Для обмена ссылками с сайтами СДЛ, не нулевыми, не каталогами!!!!!!!!! требуется линкменеджер. Оплата за каждую ссылку. Есть несколько проектов. Зависит от цены. Есть разные тематики. Сейчас предлагаю интенет, СМИ, seo всего 6 сайтов

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Прогон сайта allsubmitter-ом по каталогам

    Требуется прогон сайта каталоги и проект для прогона предоставляю поставить обратку на моем сайте в процессе регистрации. НЕ АВТОПРОГОН!!!!!!!!!!!!!! 300 каталогов, реально поставивших ссылку. Ваша цена ???

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Динамическая вставка текствых файлов

    Нужен скрипт инклуда файлов .txt будет вставлен в шаблонную страницу .php скрипт должен 1. получить имя запущенного скрипта (страницы после обработки ModRewrite )- page.html 2. строковыми функциями привести имя к page.txt 3. заинклудить его в эту страницу

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Viper203
37 летЛихтенштейн
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Динамическая вставка текствых файлов
Отличный, адекватный заказчик. Никаких проблем с оплатой
Сделал оперативно
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