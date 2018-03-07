Добрый день. Рекламируем светодиодные ленты, блоки питания для светодиодных лент и алюминиевый профиль для светодиодных лент.
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Закрыт
7 лет назад
Добрый день. Рекламируем светодиодные ленты, блоки питания для светодиодных лент и алюминиевый профиль для светодиодных лент.
На сегодняшний день, есть 2 сайта, написанных на PrestaShop. Оба сайта находятся в домене BY. Появилась потребность в третьем сайте, который будет находиться в домене RU. Первостепенная задача - запуск сайта в ...