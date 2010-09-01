serenkiy2111

Сергей serenkiy2111

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Разработка сайтов любой сложности

Разрабатываю и веду проекты от нулевой стадии до завершения. Подбираю коллектив для решения поставленых задач. Сам активно занимаюсь flash-программированием, дизайном, юзабилити.

Flash

  • Создание легкой галереи на сайт + админка

    $80

    Необходимо создать на сайте простую галерею на основе существующей: группировка фото на альбомы, сортировка по году. Так же, для галереи нужно будет написать простую админку для редактирования альбомов. Срок исполнения: 3 дня, прикрепил ТЗ. Сайт самописный, галлерея ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать обтравочный контур

    Необходимо создать обтравочный контур для симметричного объекта. Контур должен быть сохранен в отдельном файле, формата *.cdr. Высота 18 см, масштаб 1:1, расположен на горизонтальном листе А3 точно по центру. Объект прикрепил к письму.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен flash-баннер

    $50

    Нужен flash-баннер на основе существующего. Вся графика представлена в векторном виде формата *.ai. Банер прикреплен. Исходников баннера нет. Что необходимо сделать: 1. после субботы запятую убарать 2. шрифт имён диджеев сделать еще меньше 3. добавить в начале лого ТУБОРГ ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать карту в Google Maps

    $25

    Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером. Оплата WMR. Справочная информация по картам Google: http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&amp;page=guide.cs&amp;guide=21670&amp;topic=21676

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нейминг для клуба IT-шников

    $40

    Необходимо придумать имя для клуба/сообщества IT-шников и подобрать свободный домен в .ru/.com зонах. Названия принимаются как на русском языке, так и на английком. Название должно содержать не более 2х слов, быть легко запоминаемым и читаемым. Конкурс будет проводиться ...

    Прочее46 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
socialist
Артем 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
54 отзыва(-3)
$100
10 баллов
13 лет назад
Создание легкой галереи на сайт + админка
Четко поставленная задача существенно облегчила разработку. Легко в общении, всегда на связи. Приятно работать.
Очень грамотный специалист. Помимо качественного выполнения поставленных задач,я получил хорошие консультации по важным вопросам. Работой с Артемом доволен и рекомендую его как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
SlavikS
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Создать обтравочный контур
Приятно работать с грамотным человеком. Все обговорили, пришли к единому мнению. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оплата моментальная. Рекомендую!
Оперативный и качественный исполнитель. Рад совместно работать.
Ответный отзыв