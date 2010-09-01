serenkiy2111

Необходимо придумать имя для клуба/сообщества IT-шников и подобрать свободный домен в .ru/.com зонах. Названия принимаются как на русском языке, так и на английком. Название должно содержать не более 2х слов, быть легко запоминаемым и читаемым. Конкурс будет проводиться ...