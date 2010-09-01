serenkiy2111

Необходимо создать на сайте простую галерею на основе существующей: группировка фото на альбомы, сортировка по году. Так же, для галереи нужно будет написать простую админку для редактирования альбомов. Срок исполнения: 3 дня, прикрепил ТЗ. Сайт самописный, галлерея ...
Разрабатываю и веду проекты от нулевой стадии до завершения. Подбираю коллектив для решения поставленых задач. Сам активно занимаюсь flash-программированием, дизайном, юзабилити.
- $80Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать обтравочный контур для симметричного объекта. Контур должен быть сохранен в отдельном файле, формата *.cdr. Высота 18 см, масштаб 1:1, расположен на горизонтальном листе А3 точно по центру. Объект прикрепил к письму.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужен flash-баннер на основе существующего. Вся графика представлена в векторном виде формата *.ai. Банер прикреплен. Исходников баннера нет. Что необходимо сделать: 1. после субботы запятую убарать 2. шрифт имён диджеев сделать еще меньше 3. добавить в начале лого ТУБОРГ ...Баннеры1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $25
Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером. Оплата WMR. Справочная информация по картам Google: http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=21670&topic=21676Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо придумать имя для клуба/сообщества IT-шников и подобрать свободный домен в .ru/.com зонах. Названия принимаются как на русском языке, так и на английком. Название должно содержать не более 2х слов, быть легко запоминаемым и читаемым. Конкурс будет проводиться ...Прочее46 заявокЗакрыт13 лет назад