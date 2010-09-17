1) Поправить отображение кода Сапы, стоит Sape-модуль. 2) Добавить модуль Miralinks и GoGetLinks. 3) Добавить текста на главной. 4) Переделать область ввода поиска. Заинтересовавшимся скину урл и подробности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером.
Оплата WMR.
Справочная информация по картам Google:
http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=21670&topic=21676
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