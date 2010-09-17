Создать карту в Google Maps

$25
ПрочееЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Необходимо создать карту в Google Maps, отметив ~140 позиций нашим маркером.

Оплата WMR.

Справочная информация по картам Google:

http://maps.google.ru/support/bin/static.py?hl=ru&page=guide.cs&guide=21670&topic=21676

13 лет назад
serenkiy2111
Сергей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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