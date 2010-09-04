Live Journal

Необходимо из системы FAQ, созданной на PhpMyFaq 2.0.17 (взять можно здесь http://www.phpmyfaq.de/download_old.php), извлечь информацию (только ту, что на русском языке, остальное все спам) в виде записей, содержащих вопрос и ответ, (с комментариями, если есть) для ...