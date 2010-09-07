Вывод сайта из бана яндекса

Настройка дизайна в ЛайвЖурнал (в цсс смена баннеров, размещение логотипа и т.д.). Консультирование и выполнение не больших задач по работе с социальной сетью...
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Сайт был забанен почти год назад, техподдержка прислала шаблон письма:
"На данный момент Ваш сайт не будет возвращен в поиск, так как не полностью
соответствует нашему пониманию качественного сайта. "
Необходимо добиться того, чтобы сайт вернули в выдачу, любыми способами. Подробнее о сайте - в переписке.
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