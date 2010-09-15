Прогнать по каталогам и доскам текст

$50
ПрочееЗакрыт1 заявка152 просмотра
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Прогнать по каталогам и доскам текст

13 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
studia-kulibina
Евгений 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
4 дня
Этот, даже не знаю как его назвать)))) Скрывается от меня уже почти месяц, должен был прогнать текст по доскам и тп....сначала говорил что прогнал, а отчёт не может у себя в компе найти....а теперь вот совсем молчит!! сообщения в привате и в скайпе читает, но не отвечат)) Ведёт себя как ребёнок)) а я ещё думал, вроде 20$ не та сумма на которую будут кидать, поэтому сразу всё и перевёл....а оказалось всё наоборот))) Мне конечно пофиг на эти деньги, пусть себе мороженое купит(только не на улице кушай дружок - заболеешь)))) Просто обидно как-то!! поэтому не советую работать с ним, кидалово! (Интересно, может хоть на отзыв отзовётся))))) [Комментарий к отзыву] 1. нет вас у меня в скайпе или вы заблокировали меня! 2 дайте кошель я вам верну ваши деньги. хотя и работу выполнил ну даладно дайте кошель получите назад свои деньги Ответ на комментарий!! В моём профиле вообще-то написаны мои данны(не надо дурачка включать!!!) Да и в приват сообщения ещё можно писать!! Это для информации!! ЯД 41001526924694 600р (надеюсь цифры не перепутаете) ЧТО-ТО КОШЕЛЁЧЕК МОЙ ТАК И НЕ ПОПОЛНИЛСЯ!!!!!!!! КОГДА ЖЕ ЭТО СЛУЧИТСЯ???))))
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