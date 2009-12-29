sergeifisher

Сергей Анисимов

Профессиональный переводчик

Английский - основной иностранный

Русский - родной

Украинский - свободно

________________________________________Mobile: + 38 095 122 63 03

E-mail: [email protected]; [email protected]

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С мая 2006 года по настоящий момент: «Бюро переводов FisherGroup», Украина, переводчик, редактор (удаленные технические переводы, онлайновые синхронные переводы, международные звонки, устные переводы)

2005-2006: «Образовательные ресурсы Украина», Вице президент. Международная благотворительная организация с центром в США. Днепропетровская область, Украина.

2004-2005: «Надежда Сироты», Международная благотворительная организация с центром в США. Администратор / переводчик. АР Крым, Украина.

1998-2004: - Частное предприятие с внешнеэкономической деятельностью. Помощник директора / переводчик. Херсонская область, Украина.

1996-1998: - переводчик для группы из Южно-Африканской Республики. Письменный и устный переводчик / учитель русского для иностранцев. Симферополь, АР Крым, Украина.

1995: - «Республиканское Экологическое Общество». Внештатный письменный и устный переводчик. АР Крым, Украина.

1995: - Средняя школа, Симферопольский р-н. Учитель английского языка.

Образование

• Выпускник Симферопольского Государственного Университета. 1994-1998. Бакалавр филологии (английский и немецкий с правом преподавания обоих языков).

• Интенсивные курсы итальянского 1995 Симферополь, АР Крым, Украина.

Предпочтительные области перевода:

• право

• экономика, финансы

• нефтегаз

Количество переводимых страниц в день:

• От 10 страниц средней сложности в рабочий день

• От 50 страниц средней сложности в рабочую неделю (5 рабочих дней)

• Возможно работа в выходные/праздничные дни по отдельной договоренности с заказчиком

Дополнительные знания

• Скорость печатания: 290 символов в минуту на английском, немецком, русской и украинском.

• Переводческие программы Традос, Транзит, ВордФаст, Дежавю, SDLX

• Словари Мультитран, Лингво, Промпт

• Отличный уровень пользования приложениями Майкрософт Офис.

• Использование дополнительных программ по работе с текстом: FineReader, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Reader Professional

Используемое в работе оборудование:

ПК, сканер, принтер, ксерокс, ноутбук, Интернет через выделенный канал (основной интернет), Wi-Fi, моб. телефон (запасной).

Рекомендации:

- Катерина Висоцка-Рыбицка, директор

[email protected]

компания Интрейд

Колобжег, Польша

- Андрей Бондаренко

[email protected]

#10 – 6233 Birch St.,

Richmond, BC, V6Y 4H3 (Канада)

www.abclang.us

Ванкувер, Канада

Hyewon

[email protected]

www.pantrans.net

Пантранснет

Сеул, Южная Корея

- Laima Siaulytiene, директор

компания UAB Kalbininkai

http://www.kalbininkai.lt

тел. (5) 261 35 63;

Вильнюс, Литва

- Алексей Босенко, директор

компания CBS

тел./факс +7 (327) 234 20 08

[email protected]

Алматы, Казахстан

- Мария Гусева, менеджер

компания Freelancer Group

Тел.: (495) 739-02-51

[email protected]

Москва, Россия

- Zeema Media Company

Тел.: +38 (044) 486-74-44

www.zeema.com

Киев, Украина

Буду рад послужить вам своими знаниями и опытом