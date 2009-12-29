sergeifisher

Перевод статей с англ. на рус. для экономического журнала
Сергей Анисимов
Профессиональный переводчик
Английский - основной иностранный
Русский - родной
Украинский - свободно
________________________________________Mobile: + 38 095 122 63 03
E-mail: [email protected]; [email protected]
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С мая 2006 года по настоящий момент: «Бюро переводов FisherGroup», Украина, переводчик, редактор (удаленные технические переводы, онлайновые синхронные переводы, международные звонки, устные переводы)
2005-2006: «Образовательные ресурсы Украина», Вице президент. Международная благотворительная организация с центром в США. Днепропетровская область, Украина.
2004-2005: «Надежда Сироты», Международная благотворительная организация с центром в США. Администратор / переводчик. АР Крым, Украина.
1998-2004: - Частное предприятие с внешнеэкономической деятельностью. Помощник директора / переводчик. Херсонская область, Украина.
1996-1998: - переводчик для группы из Южно-Африканской Республики. Письменный и устный переводчик / учитель русского для иностранцев. Симферополь, АР Крым, Украина.
1995: - «Республиканское Экологическое Общество». Внештатный письменный и устный переводчик. АР Крым, Украина.
1995: - Средняя школа, Симферопольский р-н. Учитель английского языка.
Образование
• Выпускник Симферопольского Государственного Университета. 1994-1998. Бакалавр филологии (английский и немецкий с правом преподавания обоих языков).
• Интенсивные курсы итальянского 1995 Симферополь, АР Крым, Украина.
Предпочтительные области перевода:
• право
• экономика, финансы
• нефтегаз
Количество переводимых страниц в день:
• От 10 страниц средней сложности в рабочий день
• От 50 страниц средней сложности в рабочую неделю (5 рабочих дней)
• Возможно работа в выходные/праздничные дни по отдельной договоренности с заказчиком
Дополнительные знания
• Скорость печатания: 290 символов в минуту на английском, немецком, русской и украинском.
• Переводческие программы Традос, Транзит, ВордФаст, Дежавю, SDLX
• Словари Мультитран, Лингво, Промпт
• Отличный уровень пользования приложениями Майкрософт Офис.
• Использование дополнительных программ по работе с текстом: FineReader, Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Reader Professional
Используемое в работе оборудование:
ПК, сканер, принтер, ксерокс, ноутбук, Интернет через выделенный канал (основной интернет), Wi-Fi, моб. телефон (запасной).
Рекомендации:
- Катерина Висоцка-Рыбицка, директор
компания Интрейд
Колобжег, Польша
- Андрей Бондаренко
#10 – 6233 Birch St.,
Richmond, BC, V6Y 4H3 (Канада)
Ванкувер, Канада
Hyewon
Пантранснет
Сеул, Южная Корея
- Laima Siaulytiene, директор
компания UAB Kalbininkai
тел. (5) 261 35 63;
Вильнюс, Литва
- Алексей Босенко, директор
компания CBS
тел./факс +7 (327) 234 20 08
Алматы, Казахстан
- Мария Гусева, менеджер
компания Freelancer Group
Тел.: (495) 739-02-51
Москва, Россия
- Zeema Media Company
Тел.: +38 (044) 486-74-44
Киев, Украина
Буду рад послужить вам своими знаниями и опытом
- Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад