sergowoweb

Сергей Андрущенко sergowoweb

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
0 баллов
14 лет назад
Скрипт генерации страниц
PHP
Клиент принял работу. написал отзыв и сразу пропал. задания не оплатил. я подождал, так как думал, есть какие-то проблемы, но заказчик даже не появлялся на веблансе. не рекомендую работать, хотя я так понял он здесь больше и не появится.
Спасибо сделал программку - все отлично работает, были небольшие трудности но все в итоге работает как надо.
Ответный отзыв
Firimar
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Скрипт редиректа.
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, оплата без задержек, сразу после выполнения работы.
Спасибо большое все сделал быстро и работает как мне нужно... советую исполнителя.
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polosatic
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
59 отзывов
$20
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип для сайта.
Приятный заказчик! Удобно работать! Своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Высший балл!
Спасибо большое все сделал быстро и качественно, советую этого исполнителя !!!
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