sergowoweb

Нужна программка которая разделит файл (txt) весом в 300 мб на 10 частей по 30 мб в проге я выбераю сам файл что нужно обработать там должно быть еще одно поле туда вписываю 30 ...
Прикладное ПО13 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужна программка которая разделит файл (txt) весом в 300 мб на 10 частей по 30 мб в проге я выбераю сам файл что нужно обработать там должно быть еще одно поле туда вписываю 30 ...
Доброго дня нужен скрипт генерации страниц на пхп. тз прилагаю скрипт очень простой.
Добрый вечер... Нужен скрипт на пхп который я запускаю к примеру на сутки он каждые 30 минут разрывает интернет соеденение и снова соеденяется с интернетом после этого разрыва через 1 секунду, (эти параметры я ...
Доброго дня. есть скрипт редеректа - вот пример он вставляеться в хтмл страницу и свое дело делает, но нужна некоторая доработка допустим у меня есть 5 или более ...
Доброго дня. нужен оригинальный логотип для сайта в фотмате PNG