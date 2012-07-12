Качественно. Недорого. Обращайтесь!

Наполнение контентом сайтов различной тематики. Качественный копирайт, рерайт, перевод с польского на русский.

Опыт работы фрилансером более года. Написание статей различной тематики: туризм (описание достопримечательностей, стран, отелей ), спорт (футбол, глубокая аналитика спортивных событий), красота и здоровье, домашние животные, образ жизни.

Долгое время работал преподавателем, поэтому умею найти привлечь внимание собеседника

Работаю быстро и качественно. Грамотность и высокую уникальность текстов гарантирую.

В 2009 году получил высшее образование на Факультете Истории и Социологии Гродненского Государственного Университета имени Янки Купалы. Специальность: преподаватель истории и археологии.

Историк - это человек, умеющий мыслить и анализировать

Всегда рад принять любые предложения. Готов к совершенствованию собственных навыков.

Оплата: Webmoney, YandexДеньги.

skype: sergunajzer_by

[email protected]

С уважением,

Сергей