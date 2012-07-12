Сергей Алексеев sergunajzer1sergunajzer1
Наполнение контентом сайтов различной тематики. Качественный копирайт, рерайт, перевод с польского на русский.
Опыт работы фрилансером более года. Написание статей различной тематики: туризм (описание достопримечательностей, стран, отелей ), спорт (футбол, глубокая аналитика спортивных событий), красота и здоровье, домашние животные, образ жизни.
Долгое время работал преподавателем, поэтому умею найти привлечь внимание собеседника
Работаю быстро и качественно. Грамотность и высокую уникальность текстов гарантирую.
В 2009 году получил высшее образование на Факультете Истории и Социологии Гродненского Государственного Университета имени Янки Купалы. Специальность: преподаватель истории и археологии.
Историк - это человек, умеющий мыслить и анализировать
Всегда рад принять любые предложения. Готов к совершенствованию собственных навыков.
Оплата: Webmoney, YandexДеньги.
skype: sergunajzer_by
С уважением,
Сергей