sergunia

Сергей sergunia

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Создание шаблона на джумле!

    Создание шаблона на джумле! Шаблон должен быть в точности как на этом сайте shop-19601.myinsales.ru/ , но с небольшими дополнениями и на джумле! Доработки: 1)на сайте, в разделе товары ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходим одностраничный сайт

    Нужен простой одностраничник (можно шаблонный) для будущего интернет магазина по продаже товара,картинку товара предоставлю, описание товара тоже. От вас необходим текст, яркий (привлекающий) дизайн, кликабельность и работу всех разделов

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад