Создание шаблона на джумле! Шаблон должен быть в точности как на этом сайте shop-19601.myinsales.ru/ , но с небольшими дополнениями и на джумле! Доработки: 1)на сайте, в разделе товары ...
Сайты «под ключ»3 заявки
Закрыт
10 лет назад
Создание шаблона на джумле! Шаблон должен быть в точности как на этом сайте shop-19601.myinsales.ru/ , но с небольшими дополнениями и на джумле! Доработки: 1)на сайте, в разделе товары ...
Нужен простой одностраничник (можно шаблонный) для будущего интернет магазина по продаже товара,картинку товара предоставлю, описание товара тоже. От вас необходим текст, яркий (привлекающий) дизайн, кликабельность и работу всех разделов