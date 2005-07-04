sever_nord

ZHEREBTSOV ANDREY sever_nord

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент менеджер

    Необходим контент менеджер для создания базы товаров и рекламных материалов в интернет магазине. с сайта www.ultracomp.ru нужно перезабить картинки и описания товаров на другой сайт.Ваши предложения по цене и сроку PS Перезабивка через админ панель магазин ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание сайта для турбизнеса

    Нужно создать сайт для туристического бизнеса.Наверное на базе существующих скриптов(каких я не знаю)Может кто-то уже делал подобное..С возможность добавления фотографий и описаний отелей из админ модуля.Чтобы человек не знакомый с основами программирования мог легко добавить ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Довести до ума работу скрипта обменного пункта

    Довести до ума работу скрипта есть не обходимость в доводке скрипта обменного пункта. доступ на сайт по понятным причинам представить не готов. могу представить документацию по настройке.готов в режиме реального времени делать скриншоты файлов и высылать вам. т.е ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта(страницы) обменного пункта

    Нужно сделать дизайн сайта обменного пункта валют.Сайт имеет стандартный дизайн,который идет в комплекте со скриптами.Хотелось бы увидеть,что-то более интересное.Сайт расположен по адресу www.wmmurmansk.ru Имеются два лого для сайта которые хотелось бы чтобы были использованы

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Автоматический Обменный пункт валют электронных валют

    Нужен сайт для автоматического обмена валют. полностью автоматизированрый и возможностью автоматической продажи пин-кодов карт оплаты операторов сотовой связи похожий на http://moneyburg.ru функционально

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад