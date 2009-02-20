seves

Kowalski Sebastian seves

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3D графіка

    Дивлячись на 3D графіку і OK для виконання 20 пунктів. Об'єкти будуть розміщені у флеш, тому вони не можуть бути занадто складними. Приклади пунктів, згідно з: - Мотор приклад: ...

    3D-графика23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Alternativa3D або Papiervision3D - Гра

    Alternativa3D або Papiervision3D шукає програміста для спільної роботи по створенню гри - довгострокове співробітництво. Першим проектом з реалізації цієї гри - он-лайн спідвею для багатьох гравців. Гра полягає в тому, щоб бути в 3D - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист Alternativa3D

    Ласкаво просимо Ищу досвідченого програміста Alternativa3D - http://alternativaplatform.com/. Для здійснення ряду онлайн ігри для декількох гравців. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, надішліть листа [email protected]. Я пришлю деталі співпраці.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • PHP - Magento Commerce

    Привіт, Я ищу досвідченого PHP програміста для розробки нових шаблонів Magento Commerce (http://www.magentocommerce.com/) Крім того, я вже дизайнер графіки. Ідеальний кандидат повинен мати: - Magento торгівля знаннями ...

    MagentoPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад