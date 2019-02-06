Нужно найти информацию по китайскому рынку потребителей Ищу человека, кто - свободно говорит на китайском языке - жил/ живет в Китае и понимает китайский менталитет - работа удаленная / почасовая / день – все оговаривается
- Управление проектаминет заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужно снять 3 видео, на 10-15 мин нужен оператор с опытом для съемки и монтажаВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Собрать промежуточные и финальные фидбэки от британских клиентов. Базовое знание ИТ сферы / разрабоки обязательно Английский - advancedУправление проектами1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Принять звонок на англ языке, подтвердить регистрацию заявки. Данные для ответа будут предоставлены. Оплата 700 руб за успешно принятый звонок и корректный ответ.Управление проектами3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работа с сайтом upwork.com Необходим базовый английский Работа максимум на 2 часа - 1000рСистемное администрирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Неоходим человек знакомый с Apple ID и как заносить заявки в Apple DeveloperУправление проектами3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать 50 тыс контактов. емаилы будут собираться автоматически, вам нужно просто следовать инструкции Платим за каждый контакт 4р. +необходим базовый английский языкНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
Авторизовывать нами предоставленные учетные записи в iCloud . По предоставленным данным заводить заявки в Apple Developer (инструкция будет предоставлена)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо собрать 50 тыс контактов. Необходим базовый английский. Платим за каждый контакт 4р.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Собирать контактные емаилы, заносить в таблицу. Работа расcчитана на начинающего фрилансера / студента Оплата сдельная, 4 руб за уникальный контактНаполнение сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад