Добрый день. Необходимо разработать плагин для прро компании Checkboox под Joomla У них интеграция возможна через api( данные предоставляют).
Системы управления (CMS)нет заявок
Закрыт
2 года назад
Добрый день. Необходимо разработать плагин для прро компании Checkboox под Joomla У них интеграция возможна через api( данные предоставляют).
Сайт детских игрушек и товаров. Из основного :необходимо исправить баг по сайту (не пересохраняет путь товара при изменении категории) 2. Доработать автоматическое затягивание хмл- файлов с фото от поставщиков И еще много других задач