sharatoys

Елена sharatoys

 
37 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта на Joomla

    Сайт детских игрушек и товаров. Из основного :необходимо исправить баг по сайту (не пересохраняет путь товара при изменении категории) 2. Доработать автоматическое затягивание хмл- файлов с фото от поставщиков И еще много других задач

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад