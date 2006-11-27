sharhan666

Парсер можно писать как под Windows, так и под хостинг - главное результат. Прототип парсера в действии можно посмотреть тут: www.uko.su/link_parser/index.php (однопоточный, не совсем то, что нужно, но как пример показывает суть работы) Алгоритм работы парсера: 1) ...
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Софт должен: Из ворда (MS Word) брать статьи и заголовки. Создавать из них php сайты на инклудах. Задавать нужное количество страниц. Задавать нужный формат урл (например, stranica{n}.php, где n - номер страницы. или если захочу, так: {n}page.php ) Дизайн ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо написать парсер картинок для Coppermine Photo Gallery Суть: Задаю ключевое слово, Пример: http://images.google.com/images?gbv=2&hl=ru&sa=1&q=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%81&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&aq=f&oq=&start=0 Работа парсера заключается в следующем: создаю пользователяв галерее Coppermine Photo Gallery, запускаю парсер, который вытягивает заданное число картинок по ключевому слову с описаниями и загружает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно установить на форум internet-forum.su следующие моды: 1) Репутация, как на форуме http://forum.searchengines.ru/index.php 2) Оплата за сообщения, например как на wmforum.net.ru Версия форума 2.3.5 Примеры модов в прикреплённом файле. Пытался установить мод оплаты за сообщения (в прикреплённом файле ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Поднять сайт по поисковому запросу "организация праздников" в топ 5 Яндекса. holidayburo.ru Сайт старый, проиндексирован всеми поисковыми системами, прогнан по каталогам и доскам объявлений, куплена масса ссылок на мордах и внутряк для продвижения в гугле ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Создать сайт анекдотов, который будет доставать анекдоты из текстового файла и выводить по категориям.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходим дизайн для двух сайтов. Один из них будет продавать красивые номера Билайн, второй будет подключать безлимитные тарифы Билайн. Дизайны должны быть брендовыми, иметь билайновскую тематику. Основные критерии: 1) возможность встречи в Москве 2) наличие ваших ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Есть торговая площадка www.wmsoft.ru , которая работает на скриптах digiseller.ru. Есть 2 вида скриптов: html и xml Сейчас сайт работает на движке, который сделан мной лично. Сайт до конца я дописывать не стал, т.к. html-версия интерфейсов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад