sharhan666

Юрий Бартасевич sharhan666

 
46 летРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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3
безопасных платежей

  • Парсер внешних ссылок

    $50

    Парсер можно писать как под Windows, так и под хостинг - главное результат. Прототип парсера в действии можно посмотреть тут: www.uko.su/link_parser/index.php (однопоточный, не совсем то, что нужно, но как пример показывает суть работы) Алгоритм работы парсера: 1) ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание генератора сайтов

    Софт должен: Из ворда (MS Word) брать статьи и заголовки. Создавать из них php сайты на инклудах. Задавать нужное количество страниц. Задавать нужный формат урл (например, stranica{n}.php, где n - номер страницы. или если захочу, так: {n}page.php ) Дизайн ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо написать парсер картинок

    $50

    Необходимо написать парсер картинок для Coppermine Photo Gallery Суть: Задаю ключевое слово, Пример: http://images.google.com/images?gbv=2&amp;hl=ru&amp;sa=1&amp;q=%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%81&amp;btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&amp;aq=f&amp;oq=&amp;start=0 Работа парсера заключается в следующем: создаю пользователяв галерее Coppermine Photo Gallery, запускаю парсер, который вытягивает заданное число картинок по ключевому слову с описаниями и загружает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Моды для форума IPB (исправить баги и установить)

    Нужно установить на форум internet-forum.su следующие моды: 1) Репутация, как на форуме http://forum.searchengines.ru/index.php 2) Оплата за сообщения, например как на wmforum.net.ru Версия форума 2.3.5 Примеры модов в прикреплённом файле. Пытался установить мод оплаты за сообщения (в прикреплённом файле ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять сайт по поисковому запросу

    Поднять сайт по поисковому запросу "организация праздников" в топ 5 Яндекса. holidayburo.ru Сайт старый, проиндексирован всеми поисковыми системами, прогнан по каталогам и доскам объявлений, куплена масса ссылок на мордах и внутряк для продвижения в гугле ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн магазина красивых номеров билайн.

    Необходим дизайн для двух сайтов. Один из них будет продавать красивые номера Билайн, второй будет подключать безлимитные тарифы Билайн. Дизайны должны быть брендовыми, иметь билайновскую тематику. Основные критерии: 1) возможность встречи в Москве 2) наличие ваших ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Собрать xml-интерфейсы в один скрипт. Digiseller

    $20

    Есть торговая площадка www.wmsoft.ru , которая работает на скриптах digiseller.ru. Есть 2 вида скриптов: html и xml Сейчас сайт работает на движке, который сделан мной лично. Сайт до конца я дописывать не стал, т.к. html-версия интерфейсов ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
ArtPetrov
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта анекдотов
Отличный заказчик.
Сайт забубенил то что надо! Респект!
Ответный отзыв
klimz
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-2)
$250
10 баллов
13 лет назад
Создание генератора сайтов
Все отлично! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работой доволен.
Ответный отзыв
Evgen_S
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва
$70
10 баллов
14 лет назад
Необходимо написать парсер картинок
Отличный заказчик. Грамотное формулирование задачи, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Отличный специалист. Заказ был выполнен качественно и в срок. В высшей степени порядочный и ответственный исполнитель! Помог установить и дал исчерпывающие консультации. Обращусь чуть позже за ещё одним скриптом. Настоятельно рекомендую!!!
Ответный отзыв