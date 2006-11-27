sharhan666

Парсер можно писать как под Windows, так и под хостинг - главное результат. Прототип парсера в действии можно посмотреть тут: www.uko.su/link_parser/index.php (однопоточный, не совсем то, что нужно, но как пример показывает суть работы) Алгоритм работы парсера: 1) ...