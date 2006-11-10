sharpaddict

Сабж. Требуешься ТЫ (sic!) если знаешь: 1. Что такое Active Record, и можешь нам это описать. 2. Если ты проектировал корпоративные системы. 3. Если ты знаешь что к чему в Mssql 2005. 4. Если ты можешь описать и структурировать ...