sharpaddict

Надо до завтрашнего вечера сверстать страничку (psd во вложении). Пишите только после того как оцените сможете ли сделать.
- $30HTML-верстка18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется движок он-лайн казино: всё как обычно - автоматы, рулетка, карты итд. Можно самописный, можно нулёный доступный для редактирования. Пожалуйста, скидывайте ссылки и реквизиты на админку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Срочно требуется специалист для аудита безопасности крупного форумного проекта на базе PHPBB. Оплата - 10.000 рублей сервисом веблансера, банковским переводом или вестерном. Подробности в личке или в icq://4033148/Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сабж. Требуешься ТЫ (sic!) если знаешь: 1. Что такое Active Record, и можешь нам это описать. 2. Если ты проектировал корпоративные системы. 3. Если ты знаешь что к чему в Mssql 2005. 4. Если ты можешь описать и структурировать ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуются разработчики для работы над небольшим проектом. На продакшн будут даваться отдельные модули, по одному в одни руки. Оплата обсуждается отдельно для каждого модуля. Требования: 1. Знакомство с n-tier архитектурой (_все_ работы будут в слое бизнес-логики) 2. Опыт ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Дано: Есть огромная куча html-отчетов в разных кодировках и разной степени НЕвалидности этого html. Требуется: Написать на PHP функцию Rep2Xml, которая берёт на вход _строку_ с HTML-кодом (предварительно прочитанным из файла), выдаёт на выход валидный XML в зараннее ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Дано: * Начальный 1.html с текстом * 1.php с текстом Стучитесь в асю за деньгами!!!"; ?> Задача: переработать src ифрейма так, чтобы в итоге загрузился 1.php _без_ реферера. Когда увидите вожделенную надпись - стучитесь. ICQ:4033148 Комментарии - не читаю ввиду ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад