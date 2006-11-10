sharpaddict

Гость sharpaddict

 
52 годаАндорра
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Языки программирования:

С/С++/C#, 1C, Delphi, PHP

СУБД:

Microsoft Sql Server, MySql, Postgres

Технологии:

COM,RPC,XML/Soap

PHPMySQLDelphi

  • Сверстать страничку

    $30

    Надо до завтрашнего вечера сверстать страничку (psd во вложении). Пишите только после того как оцените сможете ли сделать.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется движок он-лайн казино

    Требуется движок он-лайн казино: всё как обычно - автоматы, рулетка, карты итд. Можно самописный, можно нулёный доступный для редактирования. Пожалуйста, скидывайте ссылки и реквизиты на админку.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Аудит безопасности крупного форума на базе PHPBB

    $500

    Срочно требуется специалист для аудита безопасности крупного форумного проекта на базе PHPBB. Оплата - 10.000 рублей сервисом веблансера, банковским переводом или вестерном. Подробности в личке или в icq://4033148/

    PHP
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ищу архитектора ПО

    Сабж. Требуешься ТЫ (sic!) если знаешь: 1. Что такое Active Record, и можешь нам это описать. 2. Если ты проектировал корпоративные системы. 3. Если ты знаешь что к чему в Mssql 2005. 4. Если ты можешь описать и структурировать ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются .NET разработчики

    Требуются разработчики для работы над небольшим проектом. На продакшн будут даваться отдельные модули, по одному в одни руки. Оплата обсуждается отдельно для каждого модуля. Требования: 1. Знакомство с n-tier архитектурой (_все_ работы будут в слое бизнес-логики) 2. Опыт ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Победить php_tidy

    Дано: Есть огромная куча html-отчетов в разных кодировках и разной степени НЕвалидности этого html. Требуется: Написать на PHP функцию Rep2Xml, которая берёт на вход _строку_ с HTML-кодом (предварительно прочитанным из файла), выдаёт на выход валидный XML в зараннее ...

    PHPHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Убить реферера у iframe используя JS

    $50

    Дано: * Начальный 1.html с текстом * 1.php с текстом Стучитесь в асю за деньгами!!!"; ?&gt; Задача: переработать src ифрейма так, чтобы в итоге загрузился 1.php _без_ реферера. Когда увидите вожделенную надпись - стучитесь. ICQ:4033148 Комментарии - не читаю ввиду ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
$5
10 баллов
17 лет назад
Убить реферера у iframe используя JS
Задание выплнено, деньги получены сразу же. Респект, и высший балл - 10!
Хорошо поработали. Дело - пустяковое, решилось в подобающие ему сроки. Спасиба!
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