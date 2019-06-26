sherbakmixail

Необходимо настроить автоматическую развёртку openCart. С интеграцией по API(обмен остатков, каталог, заказы)
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо настроить автоматическую развёртку openCart. С интеграцией по API(обмен остатков, каталог, заказы)
Доброго времени суток. Необходимо доработать проект, написанный на cakephp. На данный момент сделано 50% от объема. Детальное тз вышлю выбранным кандидатам. Последующая тех. поддержка проекта. Сроки 1 месяц.
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