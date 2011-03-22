shev4enk0

Александр shev4enk0

 
61 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

timaxphp
Артем 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Скрипт - загрузчик файлов на сервер
PHP
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Приятно работать.
Хорошая работа. В ходе разработки было несколько модернизаций по ходу, Артем все сделал. Респект.
Ответный отзыв
AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$90
10 баллов
14 лет назад
Комплект графики для обучающего курса по раскрутке
Сотрудничеством доволен. Оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую.
Заказ выполнен на "отлично". В ходе работы - никаких проблем. На просьбы изменить, добавить, переделать - реагировал быстро и спокойно. В общем работать приятно. рекомендую.
Ответный отзыв
Victor_Scharbano
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Модальное окно с формой подписки
Отличный заказчик. Все оплатил.
Виктор большой молодец. Сделал заказ (модальное окно с формой подписки) быстро и качественно. Очень рекомендую!
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