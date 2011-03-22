Необходимо изготовить комплект графики: 1. Изображение виртуальной упаковки DVD box и сам DVD диск 2.Графика для печати DVD диска и коробки 3. Подложка для меню autorun 4. Шаблон 1-но ...
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо написать несложный скрипт на PHP - загрузчик файлов на сервер. Необходимые функции: 1) Проверка на объем загружаемого файла 2) Проверка по типу файла (расширение) 3) Автоматическое переименование загружаемого ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим комплект графики для обучающего курса по раскрутке сайтов: 1. Изображение виртуальной упаковки DVD box и сам DVD диск 2.Графика для печати DVD диска и коробки 3. Подложка для меню autorun ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $25
Необходимо создать модальное окно, с формой подписки. Возможность задавать параметры - показывать раз за сессию и т.д. По образцу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
14 лет назад
PHP
Отличный заказчик. Своевременная оплата. Приятно работать.
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Хорошая работа. В ходе разработки было несколько модернизаций по ходу, Артем все сделал. Респект.
$90
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством доволен. Оплата в срок и в полном объеме. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказ выполнен на "отлично". В ходе работы - никаких проблем. На просьбы изменить, добавить, переделать - реагировал быстро и спокойно. В общем работать приятно. рекомендую.
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик. Все оплатил.
Ответный отзыв
Виктор большой молодец. Сделал заказ (модальное окно с формой подписки) быстро и качественно. Очень рекомендую!