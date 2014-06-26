Мы в первую очередь клиентское агентство, это означает, что
с каждым клиентом мы работаем персонально и отвечаем на реальные потребности каждой компании.
Для Вас предоставим более выгодные условия, чем у большинства участников рынка интернет-рекламы.
Создадим эффективный медиаплан, обеспечивающий максимальный эффект при минимальных затратах.
ПРЕДЛАГАЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ:
* Имиджевые (банеры, Adsmart24.com, preroll video),
* Продающие инструменты интернет-маркетинга:
% контекст от лучших поставщиков
% Google Double Click(широкий таргетинг, ретаргетинг)
* Специальные проекты на ведущих сайтах рунета - здесь индивидуальный подход
* NEW!!! Мобильная реклама(реклама в приложениях, играх и т.д.)
* SMM, PR статьи
* Е-mail маркетинг
* Аналитические обзоры