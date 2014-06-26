Digital-реклама

Мы в первую очередь клиентское агентство, это означает, что

с каждым клиентом мы работаем персонально и отвечаем на реальные потребности каждой компании.

Для Вас предоставим более выгодные условия, чем у большинства участников рынка интернет-рекламы.

Создадим эффективный медиаплан, обеспечивающий максимальный эффект при минимальных затратах.

ПРЕДЛАГАЕМ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ:

* Имиджевые (банеры, Adsmart24.com, preroll video),

* Продающие инструменты интернет-маркетинга:

% контекст от лучших поставщиков

% Google Double Click(широкий таргетинг, ретаргетинг)

* Специальные проекты на ведущих сайтах рунета - здесь индивидуальный подход

* NEW!!! Мобильная реклама(реклама в приложениях, играх и т.д.)

* SMM, PR статьи

* Е-mail маркетинг

* Аналитические обзоры